Linkin Park возвращаются. Честера Беннингтона заменит Эмили Армстронг

Linkin Park объявили о возвращении спустя семь лет после смерти Честера Беннингтона. Место скончавшегося вокалиста заняла Эмми Армстронг из Dead Sara.

Группу покинул барабанщик Роб Бурдон. Его место занял Колин Бриттейн. Прежде чем объявить о новом альбоме и мини-туре в его поддержку, музыканты отыграли сет из 14 песен.

В нем были любимые поклонниками песни Linkin Park «Somewhere I Belong», «Crawling», «The Catalyst», «Waiting for the End», «Numb» и «One Step Closer», а также также совершенно новый трек «The Emptiness Machine».

Он начинается с рэпа Майка Шиноды, а затем Армстронг присоединяется к нему во время припева. Еще музыканты впервые с 2013 года исполнили «Lying from You».

Во время выступления группа анонсировала новый альбом «From Zero» («С нуля»). Он выйдет 15 ноября и уже доступен для предзаказа. Тур начнется 11 сентября в Лос-Анджелесе. Затем музыканты отправятся в Нью-Йорк, Германию, Лондон, Южную Корею и Колумбию.