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«Спасибо за мемы»: Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания

Сегодня в 08:52
Фото: Tucker Carlson/YouTube

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания во Франции. Он поблагодарил всех за любовь и мемы.

Дуров рассказал, что в Париже его допрашивали в течение четырех дней и заявили, что он может нести личную ответственность за незаконное использование мессенджера другими людьми.

По словам бизнесмена, у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС: «Его адрес электронной почты находится в открытом доступе для всех жителей ЕС, кто набирает в гугле „Telegram EU address for law enforcement“».

Дуров также отметил, что у французских властей было множество способов связаться с ним лично, чтобы попросить помощи. «Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с помощью Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», — добавил он.

Основатель мессенджера подчеркнул, что если страна недовольна каким‑то интернет-сервисом, то она должна начать судебный процесс против самого сервиса, а не его создателя. По мнению Дурова, обвинение гендиректора в преступлениях, совершенных третьими лицами на его платформе, — это ошибочный подход.

«Ни один новатор не создаст новые инструменты, зная, что он может быть привлечен к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами», — сказал бизнесмен.

Он заявил, что стремится взаимодействовать с регулируемыми органами, чтобы найти правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью: «Да, мы придерживаемся своих принципов: наш опыт определяется нашей миссией по защите наших пользователей в авторитарных режимах. Но мы всегда были открыты для диалога».

По словам Дурова, в случае чего мессенджер готов покинуть страну, если не сможет договориться с регулятором о правильном балансе. «Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать „ключи шифрования“, чтобы обеспечить возможность слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram запретили в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые не соответствуют нашим принципам, потому что мы делаем это не ради денег», — отметил он.

Дуров признал, что резкое увеличение пользователей мессенджера до 950 млн вызвало проблемы и облегчило злоупотребление нашей платформой для преступников. Поэтому в компании уже начался процесс по улучшению этой ситуации, о чем бизнесмен расскажет позже. «Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и вся индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее», — добавил он.

Подробности по теме
#FreeDurov: реакции, мемы, конспирология — все, что вы хотели узнать о задержании Дурова
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