В сети появился отрывок сериала «Губдай» с Дюжевым в роли Байдена

В сети появился полуминутный отрывок из сериала «Гудбай» о путешествии Джо Байдена по России. В роли президента США снялся Дмитрий Дюжев.
В ролике политику докладывают о стабильной экономической ситуации в РФ, несмотря на санкции западных стран. Удивленный Байден сначала поручает «забрать у них Макдональдс», а затем заставить весь американский бизнес уйти из страны, на что помощники отвечают, что все это уже было сделано. «Русские теперь производят все сами», — отмечает одна из ассистенток.
Судя по официальному описанию, после этого президент США лично отправляется в Россию, чтобы разобраться, почему американские санкции не работают. В первый же день он теряет документы, а затем устраивается работать учителем английского, чтобы заработать на обратный билет.
Телеканал ТНТ рассказал о работе над сериалом «Гудбай» в августе. По словам креативного продюсера шоу Александра Балдина, политическая сатира заставит зрителей задуматься над отношениями между Россией и Америкой, показывая их через призму юмора и абсурда, и, возможно, поможет лучше понять друг друга. Дата премьеры пока неизвестна.