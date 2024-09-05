В сети появился отрывок сериала «Губдай» с Дюжевым в роли Байдена

В ролике политику докладывают о стабильной экономической ситуации в РФ, несмотря на санкции западных стран. Удивленный Байден сначала поручает «забрать у них Макдональдс», а затем заставить весь американский бизнес уйти из страны, на что помощники отвечают, что все это уже было сделано. «Русские теперь производят все сами», — отмечает одна из ассистенток.