В сети появился проект РКН по учету блогеров с 10 тыс. подписчиков. Ведомство заявило об ошибке

Роскомнадзор описал порядок формирования реестра блогеров, имеющих более 10 тыс. подписчиков. Среди прочего ведомство предложило собирать у владельцев страниц информацию о их номерах телефонов, адресах электронной почты и IP-адресах. Документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.
В соответствие с предложением РКН, блогеры должны будут предоставлять следующую информацию:
- наименование персональной страницы и ее адрес в интернете;
- данные о пользователе соцсети (ФИО или название организации для юрлиц);
- телефонные номера и адреса электронных почт владельца страницы и ее администраторов;
- IP-адрес компьютера, с которого владелец и администратор зарегистрировались в соцсети, а также IP-адреса компьютеров, с которых создали и ведут страницу.
Данные можно будет отправить через сайт Роскомнадзора или на почту. В течение двух недель служба должна будет проверить информацию, принять решение о включении страницы в реестр и уведомить об этом владельца. Ведомство предлагает ввести новые правила 1 ноября.
В начале августа Владимир Путин подписал закон, обязывающий блогеров раскрывать данные о себе. Ранее Госдума хотела ввести подобные требования для блогеров с ежедневной аудиторией более 1000 человек, но затем лимит увеличили.