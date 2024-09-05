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В сети появился проект РКН по учету блогеров с 10 тыс. подписчиков. Ведомство заявило об ошибке

5 сентября 2024 в 22:22
Фото: Videodeck.co/Unsplash
Обновлено 6 сентября 2024 в 10:39

Роскомнадзор заявил, что проект приказа для блогеров 10-тысячников опубликовали «по ошибке», передает RTVI.

«Данная версия текста опубликована преждевременно в связи с технической ошибкой. Подготовка проекта документа не завершена», — уточнили в ведомстве.

Проект пропал с портала нормативных правовых актов.

Роскомнадзор описал порядок формирования реестра блогеров, имеющих более 10 тыс. подписчиков. Среди прочего ведомство предложило собирать у владельцев страниц информацию о их номерах телефонов, адресах электронной почты и IP-адресах. Документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствие с предложением РКН, блогеры должны будут предоставлять следующую информацию:

  • наименование персональной страницы и ее адрес в интернете;
  • данные о пользователе соцсети (ФИО или название организации для юрлиц);
  • телефонные номера и адреса электронных почт владельца страницы и ее администраторов;
  • IP-адрес компьютера, с которого владелец и администратор зарегистрировались в соцсети, а также IP-адреса компьютеров, с которых создали и ведут страницу.

Данные можно будет отправить через сайт Роскомнадзора или на почту. В течение двух недель служба должна будет проверить информацию, принять решение о включении страницы в реестр и уведомить об этом владельца. Ведомство предлагает ввести новые правила 1 ноября.

В начале августа Владимир Путин подписал закон, обязывающий блогеров раскрывать данные о себе. Ранее Госдума хотела ввести подобные требования для блогеров с ежедневной аудиторией более 1000 человек, но затем лимит увеличили.

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