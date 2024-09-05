В Steam появился симулятор скуфа

VDGames Studio выпустила в Steam игру «Симулятор Скуфа». В ней игроку нужно управлять жизнью обычного рабочего мужика, который любит лежать на диване и играть в танки.
По словам разработчиков, «игра сочетает элементы симулятора и приключения с юмористическим подтекстом». В ходе прохождения скуфу предстоит выбить премию у начальника и сразиться с гопниками за гаражами.
Тайтл продается за 0,54 доллара (45 рублей). Сейчас у него 12 отзывов, из которых большинство положительные. Пользователи хвалят за юморной жаргон и «сюжет, который лучше, чем в „Смуте“». Впрочем, сразу в трех отзывах говорится, что игра сырая и неиграбельная.
Среди предыдущих проектов VDGames Studio — «Симулятор русской души», «Симулятор русской деревни» и серия игр «Г.О.П.О.Т.А». Создать симулятор скуфа додумалась не только эта студия. В Steam есть и другой тайтл с аналогичным названием, который должен выйти в скором времени.