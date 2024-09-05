Вышел второй трейлер «Злой» с Арианой Гранде

Студия Universal представила второй трейлер экранизации мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. Премьера фильма состоится 22 ноября.

Сюжет картины разворачивается в Стране Оз до появления Дороти из Канзаса. Зеленокожая Эльфаба проходит путь от юной волшебницы до Злой Ведьмы Запада, попутно завязывая дружбу с одноклассницей, которая впоследствии становится Глиндой Доброй.

«Друзья-озиаты, Злая Ведьма Запада мертва! Позвольте мне рассказать вам всю историю», — произносит Гранде в тизере, одетая в розовое бальное платье. «Наши пути пересеклись в школе. У нее были свои секреты», — добавляет она.

Режиссером фильма выступил Джон М.Чу, работавший над «Безумно богатыми азиатами» и «Шагом вперед-2». В актерский состав также вошли Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Джонатан Бейли («Бриджертоны») и Джефф Голдблум («Отель „Гранд Будапешт“», «Мир Юрского периода-2»).

Изначально лента должна была появиться в кинотеатрах 27 ноября, однако премьеру перенесли на 22-е число — в этот же день в прокат США выйдет «Гладиатор-2». Издание Deadline предположило, что одновременный выход фильмов может породить новый феномен «Барбигеймера», когда один фильм стремится привлечь женскую аудиторию, другой — мужскую.