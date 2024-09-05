В Москве таможенники обнаружили в посылках тысячи живых муравьев

Московские таможенники нашли несколько тысяч живых муравьев в двух посылках из Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Насекомых обнаружили при сканировании коробок, в которых, согласно декларации, должны были находиться детские игрушки и печенье. Внутри сотрудники нашли пробирки с питательным раствором, всего 171 инкубатор с муравьями-капканчиками, муравьями-фуражирами, тропическими древоточцами и другими видами насекомых.
Посылку, адресованную в Москву, отказались пропускать дальше и отправили обратно в Таиланд. «Животные, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей, запрещены к пересылке [в международных почтовых отправлениях]», — напомнили в пресс-службе.
Сотрудники таможни также отметили, что в отношении нарушителей могут быть возбуждены административные дела за несоблюдение запретов и ограничений.