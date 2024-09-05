Вышел тизер нового сериала Тейлора Шеридана «Землевладелец» с Билли Бобом Торнтоном

В актерский состав шоу вошли Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм, Деми Мур, Мишель Рэндольф, Кайла Уоллес, Джеймс Джордан, Джейкоб Лофланд и Паулина Чавес. Адаптация подкаста Кристиана Уоллеса «Boomtown» 2019 года рассказывает о Томми Норрисе — решале из мира техасских нефтяных вышек.

«Нефтегазовая промышленность приносит 3 миллиарда долларов в день чистой прибыли», — прозиносит Торнтон в трейлере. «Но прежде чем заработать эти деньги, нужно обеспечить безопасность земли и управлять людьми. В этом и заключается моя работа. Первая часть довольно проста, а вот вторая может привести к гибели», — продолжает он.