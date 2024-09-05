Российские художники переосмыслили спортивные трансляции Okko в виде киноафиш

Вместе с креативной студией «Сирена» и творческим объединением «Grade» сотрудники онлайн-платформы выбрали 10 самых резонансных спортивных трансляций. Среди них — финал Евро-2024, бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона на турнире «Bellator 269» в Москве, матч «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкасл» с возвращением Роналду и новый сезон Лиги чемпионов.

Спортивные события художники превратили в постеры известных фильмов, оставив читателям возможность самим разгадать их сюжет. Например, Кайман представил вернувшегося в «Манчестер Юнайтед» Роналду в образе героя «Темного рыцаря», Toyer Toys переосмыслил новый сезон Лиги чемпионов в афише «Большого куша», а Александр Сотников воплотил трансфер Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» в постере «Трех мушкетеров». Афиши доступны на сайте проекта.

По словам PR-менеджера Okko Ильгара Гурбанова, проект воплощает любовь сотрудников сервиса к кино и спорту. «Благодаря креативному подходу „Спортс“, Grade и талантливых независимых артистов мы получили возможность вспомнить, как много ярких спортивных моментов было в истории Okko, и задуматься над тем, как много их впереди», — сказал он.