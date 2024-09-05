Российские художники переосмыслили спортивные трансляции Okko в виде киноафиш

К пятилетию проекта «Okko Спорт» сервис попросил российских художников переосмыслить ключевые спортивные трансляции Okko за 5 лет в формате киноафиш.
Вместе с креативной студией «Сирена» и творческим объединением «Grade» сотрудники онлайн-платформы выбрали 10 самых резонансных спортивных трансляций. Среди них — финал Евро-2024, бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона на турнире «Bellator 269» в Москве, матч «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкасл» с возвращением Роналду и новый сезон Лиги чемпионов.
Спортивные события художники превратили в постеры известных фильмов, оставив читателям возможность самим разгадать их сюжет. Например, Кайман представил вернувшегося в «Манчестер Юнайтед» Роналду в образе героя «Темного рыцаря», Toyer Toys переосмыслил новый сезон Лиги чемпионов в афише «Большого куша», а Александр Сотников воплотил трансфер Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» в постере «Трех мушкетеров». Афиши доступны на сайте проекта.
По словам PR-менеджера Okko Ильгара Гурбанова, проект воплощает любовь сотрудников сервиса к кино и спорту. «Благодаря креативному подходу „Спортс“, Grade и талантливых независимых артистов мы получили возможность вспомнить, как много ярких спортивных моментов было в истории Okko, и задуматься над тем, как много их впереди», — сказал он.
«Процесс создания киноафиш был захватывающим. Наблюдать, как художники переосмысляют и по-своему визуализируют темы спортивных событий, было так же интересно, как и смотреть матчи любимых команд», — поделились сотрудники студии Grade.
Главный редактор креативной студии «Сирена» Иван Калашников признался, что на протяжении 5 лет работы «Okko Спорт» они «смотрели спортивные трансляции с не меньшим интересом, чем новые фильмы и сериалы».
«В спорте регулярно бывают сюжеты, которые превосходят любые фантазии сценаристов. Поэтому мы решили провести параллели между топовыми спортивными событиями и известными фильмами: Джуд Беллингем превратился в агента Его Величества, а Криштиану — в Темного рыцаря. А креативные афиши от художников сделали этот проект искусством», — объяснил он.