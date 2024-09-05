Reuters обнаружил подделки препарата «Оземпик» в нескольких странах мира — от Азербайджана до Северной Македонии. По меньшей мере в четырех странах подделки привели к госпитализациям.

В США, Нигерии и Ираке поддельные упаковки «Оземпика» выглядели как инсулиновые ручки, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как гипогликемия. В Ираке мужчина впал в кому после того, как уровень сахара в его крови сильно упал, а затем пришел в себя.

Азербайджан впервые сообщил об обнаружении подделок с использованием номера партии MP5B060 в декабре 2022 года. Подделки нашлись также в Великобритании, ОАЭ и Ливане. Некоторые страны, включая Польшу и Украину, заявили, что запретили импорт и продажу лекарств, маркированных контрафактными номерами партий, выявленными международными агентствами. Однако регуляторы в Великобритании, Финляндии, Ирландии и Швеции сообщили, что этого не сделали.

36-летний Дрю из США проехал более 400 километров в Мексику, чтобы купить дешевый «Оземпик», который должен был помочь ему с похудением. Однако лекарство выглядело необычно — выяснилось, что он купил подделку. Его поддельный препарат имел тот же номер, что и в других странах, — MP5B060.