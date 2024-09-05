В России задержали режиссера Андрея Некрасова

Режиссера и писателя Андрея Некрасова, снявшего фильм про отравление Александра Литвиненко, задержали в Смоленской области 24 августа, передает Deutsche Welle*.
Изданию удалось связаться с Некрасовым по телефону. Сейчас документалист, у которого есть только немецкое гражданство, находится в Центре содержания иностранных граждан. По информации DW, с ним уже связался представитель посольства Германии в РФ.
Некрасов сообщил, что его задержали сотрудники ФСБ в штатском во время съемок исследовательского проекта о России. Задержание объяснили нарушением запрета на съемку рядом со зданием ФСБ.
По словам режиссера, суд признал его виновным по административной статье о незаконной профессиональной деятельности. Некрасова приговорили к аресту в Центре содержания иностранцев на срок до 90 суток. Обвиняемый утверждает, что не знал о нахождении рядом с местом съемки здания ФСБ и не планировал его снимать.
* Deutsche Welle внесено Минюстом в реестр иноагентов.