Вышел новый трейлер «Мегалополиса» без фейковых цитат кинокритиков

Картина рассказывает о несчастном случае, приведшем к разрушению мегаполиса, который и без того приходил в упадок. В центре сюжета — архитектор-идеалист Цезарь (Адам Драйвер) и его заклятый враг, мэр города Фрэнк Цицеро (Джанкарло Эспозито).

Изначально этот трейлер вышел 21 августа. В нем появились фразы с критикой фильмов «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Дракула», снятых Копполой. Посыл такой: на момент выхода они получили смешанные отзывы, а сейчас считаются классикой.

Однако ни один из кинокритиков, которым авторы видео приписали эти цитаты, ничего подобного не заявлял. Так, Полин Кейл из The New Yorker была в восторге от «Крестного отца» и его сиквела, а якобы ее фраза, что лента «загублена своей вычурностью», не встречается ни в одной из ее рецензий на трилогию.