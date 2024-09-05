Штрафы для несовершеннолетних самокатчиков в Москве увеличились до 100 тыс. рублей

Сервисы по прокату самокатов увеличили штрафы для провинившихся пользователей до 16 лет по требованию Дептранса Москвы. Речь идет также о тех, кто передал ребенку транспорт вопреки правилам, пишут «Известия».

Так, «МТС Юрент» будет штрафовать на 100 тыс. рублей подростков младше 16 лет за прокат. Операторы не будут списывать деньги с банковских карт, привязанных к аккаунтам, — вместо этого они отправят уведомление о взыскании и заблокируют пользователя до момента оплаты.

Выявлять нарушителей планируется через видеокамеры на улицах, а также с помощью внештатных сотрудников. «С начала сезона в Москве оператор выписал около 6000 штрафов за езду вдвоем и заблокировал больше 1000 аккаунтов за управление самокатом несовершеннолетними. <…> [Мы] вычислили и заблокировали порядка 6000 пользователей, не достигших 18 лет», — рассказала «Известиям» представитель «МТС Юрента» Алена Сухаревская.