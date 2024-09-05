«Мы не пересечем эту черту»: Мэтт Ривз рассказал, что в «Бэтмене-2» не будет фантастических злодеев

В интервью журналу SFX создатель «Бэтмена» Мэтт Ривз поделился подробностями сиквела о Темном рыцаре Готэма в исполнении Роберта Паттинсона. Режиссер отметил, что команда заканчивает работу над сценарием, а съемки запланированы на следующий год.

Ривз подтвердил, что в продолжении появится Пингвин в исполнении Колина Фаррелла. «Колин будет участвовать в фильме. Мы поделились сценарием с DC и студией, и они в восторге», — сказал постановщик.

По его словам, спин-офф-сериал о Пингвине, премьера которого состоится 19 сентября 2024-го, станет «входной точкой» для сюжета второго «Бэтмена». «Есть детали того, как начинается следующий фильм, того, как Оз попадает в его мир, когда мы передаем эстафету Бэтмену, а он занимается другим делом», — прокомментировал он.

«[Вторая часть] углубится в эпическую историю более масштабной коррупции и зайдет в такие места, которые я не смог предугадать в первом фильме. Зачатки того, к чему это приведет, были заложены в первом фильме. Сиквел покажет вам аспекты персонажа, которые вы никогда не видели», — отметил Ривз.

«Бэтмен постоянно борется с этими силами. Но они не могут быть полностью изгнаны. Поэтому в следующем фильме мы углубимся в эту тему», — добавил он.

Появятся ли в картине другие злодеи, пока неизвестно. Фанаты призывали Ривза показать в сиквеле сверхъестественного злодея Призрака Джентльмена, но постановщик заверил, что этого не произойдет, так как это не соответствует его «приземленному» восприятию комиксов.