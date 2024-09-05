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«Мы не пересечем эту черту»: Мэтт Ривз рассказал, что в «Бэтмене-2» не будет фантастических злодеев

Сегодня в 16:47
Кадр из фильма «Бэтмен». Фото: Warner Bros.

В интервью журналу SFX создатель «Бэтмена» Мэтт Ривз поделился подробностями сиквела о Темном рыцаре Готэма в исполнении Роберта Паттинсона. Режиссер отметил, что команда заканчивает работу над сценарием, а съемки запланированы на следующий год.

Ривз подтвердил, что в продолжении появится Пингвин в исполнении Колина Фаррелла. «Колин будет участвовать в фильме. Мы поделились сценарием с DC и студией, и они в восторге», — сказал постановщик.

По его словам, спин-офф-сериал о Пингвине, премьера которого состоится 19 сентября 2024-го, станет «входной точкой» для сюжета второго «Бэтмена». «Есть детали того, как начинается следующий фильм, того, как Оз попадает в его мир, когда мы передаем эстафету Бэтмену, а он занимается другим делом», — прокомментировал он.

«[Вторая часть] углубится в эпическую историю более масштабной коррупции и зайдет в такие места, которые я не смог предугадать в первом фильме. Зачатки того, к чему это приведет, были заложены в первом фильме. Сиквел покажет вам аспекты персонажа, которые вы никогда не видели», — отметил Ривз.

«Бэтмен постоянно борется с этими силами. Но они не могут быть полностью изгнаны. Поэтому в следующем фильме мы углубимся в эту тему», — добавил он.

Появятся ли в картине другие злодеи, пока неизвестно. Фанаты призывали Ривза показать в сиквеле сверхъестественного злодея Призрака Джентльмена, но постановщик заверил, что этого не произойдет, так как это не соответствует его «приземленному» восприятию комиксов.

«Для меня было важно найти способ взять этих мифических персонажей и воплотить их на экране так, чтобы Готэм ощущался как реальное место в нашем мире. Мы можем подтолкнуть их к границе фантастики, но никогда не пересечем эту черту. Он должен быть вполне приземленным», — подчеркнул Ривз.

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