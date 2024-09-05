Disney отменил экранизацию «Истории с кладбищем» Нила Геймана на фоне обвинений в насилии

Disney приостановил запланированную экранизацию книги «История с кладбищем» Нила Геймана. Об этом сообщает Deadline.
Это произошло на фоне обвинения писателя в сексуализированном насилии, которые Гейман отрицает. С заявлением выступили две женщины, одна из которых была няней ребенка писателя, а другая — его поклонницей. Автор отверг обвинения и заявил, что вступал в связь с обеими женщинами по обоюдному согласию.
До момента приостановки производства «История с кладбищем» находилась в глубокой разработке, а актерский состав до сих пор не был назначен. При этом режиссером картины назначили Марка Форстера, а сценаристом — Дэвида Мейджи.
«История с кладбищем», удостоенная американской медали Ньюберри и множества других наград, рассказывает историю мальчика Никто Оуэна, которого воспитывают призраки и сверхъестественные существа кладбища, после того как его семья была убита.
Ранее Netflix закрыл сериал «Детективы с того света» («Dead Boy Detectives»), премьера которого состоялась на в апреле. Шоу, основанное на книге Геймана, не продлили на второй сезон спустя всего пару недель после разразившегося скандала.