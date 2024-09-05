Disney отменил экранизацию «Истории с кладбищем» Нила Геймана на фоне обвинений в насилии

Это произошло на фоне обвинения писателя в сексуализированном насилии, которые Гейман отрицает. С заявлением выступили две женщины, одна из которых была няней ребенка писателя, а другая — его поклонницей. Автор отверг обвинения и заявил, что вступал в связь с обеими женщинами по обоюдному согласию.