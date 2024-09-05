Путин хочет, чтобы в моду вошли семьи из 10 человек

Владимир Путин считает, что в РФ должно стать «модным иметь много детей». Для этого нужно создать необходимые условия, заявил он на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей. Чтобы было модно иметь много детей, как когда‑то в России было по семь, по девять, по десять человек в семьях», — передает его слова Ura.ru.