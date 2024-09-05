Путин хочет, чтобы в моду вошли семьи из 10 человек

Владимир Путин считает, что в РФ должно стать «модным иметь много детей». Для этого нужно создать необходимые условия, заявил он на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
«Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей. Чтобы было модно иметь много детей, как когда‑то в России было по семь, по девять, по десять человек в семьях», — передает его слова Ura.ru.
Перед этим Путин вспомнил слова писателя Александра Солженицына, что «главная задача государства — сбережение народа».
Путин отметил, что повышение рождаемости может стать одним из способов решения проблемы на рынке труда наравне с увеличением производительности труда. «Чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов», — уточнил Путин насчет второго способа.
В июле Росстат сообщил, что в 2022 году 30,5% многодетных семей в РФ были малоимущими. В статистике учитывались семьи, в которых есть трое и более детей. Количество домохозяйств более чем с тремя детьми в стране за последние пять лет увеличилось на 27%, до 2,3 млн.
С сентября в российских школах появится внеурочный курс «Семьеведение», который призван сформировать у детей «ценностно-смысловые установки: брачность, многодетность и целомудрие». Уроки рассчитаны на учеников 5–9-х классов.