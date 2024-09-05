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В США арестовали музыкального продюсера, заработавшего 10 млн долларов на стримингах с помощью ИИ

Сегодня в 16:00
Фото: Amin Asbaghipour/Unsplash

В США арестовали музыкального продюсера по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он заработал более 10 млн долларов на стримингах с помощью сотен тысяч песен, сгенерированных ИИ, передает Rolling Stone.

Майкл Смит, 52-летний житель города Корнелиус в Северной Каролине, создал тысячи фейковых аккаунтов на стриминговых платформах Spotify, Amazon Music и Apple Music. С помощью профилей он автоматически накручивал до 661 тыс. ежедневных прослушиваний своих треков.

Таким образом музыканту удавалось обходить системы обнаружения мошенничества. Правоохранители считают, что изначально Смит использовал для накрутки собственные песни, однако стриминги замечали аферу, когда количество прослушиваний конкретного трека достигало миллиарда.

«Нам срочно нужна куча треков, чтобы у нас получилось обойти антимошеннические алгоритмы, которыми они сейчас пользуются», — написал продюсер своему подельнику.

Смита обвинили в сотрудничестве с музыкальной ИИ-компанией и промоутером, вместе с которыми он генерировал сотни тысяч треков. Продюсер также завел огромное количество почтовых адресов для фейковых профилей на стримингах и использовал VPN, чтобы скрыть тот факт, что он контролирует их со своего компьютера.

В 2023 году Смита заподозрил в мошенничестве Коллектив по механическому лицензированию, который занимается распределением роялти со стримингов. Организация не поверила, что он смог выпустить так много музыки без использования ИИ. Смит отверг обвинения.

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