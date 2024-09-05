В Иваново женщинам, пришедшим на аборт, будут показывать муляжи эмбрионов

В Иваново три женские консультации победили в конкурсе «В защиту жизни» и получили в качестве приза наборы муляжей эмбрионов. Об этом сообщается в сообществе «Колыбель Иваново».
Эти муляжи с разными стадиями внутриутробного развития человека психологи будут показывать женщинам, пришедшим на аборт. Такой подарок вручили консультациям № 6, № 7 и Городской женской консультации.
«Подарочные наборы для организации конкурса были закуплены за счет благотворительных средств супружеской четы Николая и Марии, которые просили не указывать их фамилию», — говорится в сообщении.
Ранее в Госдуме предложили сократить допустимый срок аборта по желанию с 12 до 9 недель. Кроме того, парламентарии просят от Росздравнадзора обеспечить усиление контроля за обращением и реализацией лекарственных препаратов для медикаментозного прерывания беременности «в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций».