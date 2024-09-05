Бегунья из Уганды Ребекка Чептегеи умерла от ожогов после нападения бойфренда

Бегунья из Уганды Ребекка Чептегеи, участвовавшая в Олимпийских играх в Париже, скончалась через несколько дней после нападения бойфренда от полученных ожогов. Об этом сообщается в соцсетях Федерации легкой атлетики.
33-летняя Чептегеи получила ожоги 75% тела. Спортсменку облил бензином и поджег ее бойфренд Диксон Ндиема, который ворвался в ее дом из‑за ссоры насчет земли. Убийца тоже получил ожоги и проходит лечение, сообщили в полиции.
Мать Чептегеи Агнес описала свою дочь как «хорошего ребенка». Федерация легкой атлетики призвала к правосудию над домашним насильником.
Министр спорта Кении Муркомен заявил, что гибель Чептегеи «стала суровым напоминанием о том, что мы должны делать больше для борьбы с гендерным насилием в нашем обществе, которое в последние годы подняло свою уродливую голову в элитных спортивных кругах».
Чептегеи представляла Уганду на Олимпиаде в Париже. Бегунья заняла 44-е место в женском марафоне на длинной дистанции.
В 2021 году 25-летняя кенийская бегунья-олимпийка Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме с ножевыми ранениями на шее. Ее убийцей стал муж Ибрагим Ротич.
В 2022 году 28-летняя кенийская атлетка Дамарис Мутуа была найдена в доме задушенной, с подушкой на лице. Незадолго до этого она заняла третье место на полумарафоне в Анголе. Главным подозреваемым считается ее бойфренд.