Amazon работает над спин-оффом «Ричера»

Студия Amazon выпустит новый проект по вселенной экшн-сериала «Ричер», передает Variety со ссылкой на источники.
Над сценарием поработает шоураннер и продюсер оригинала Ник Сантора и Николас Вуттон, известный по «Закону и порядку». Подробности пока неизвестны, однако, по информации источников издания, в центре сюжета окажется героиня Фрэнсис Нигли, которую в сериале исполнила Мария Стен.
Шоу, основанное на цикле книг Ли Чайлда, стартовало 4 февраля 2022 года. Спустя всего три дня после премьеры шоу продлили на второй сезон. Еще до его выхода студия Amazon подтвердила выход и третьего сезона.
Вторая часть «Ричера» побила рекорд Prime Video по количеству зрителей в первый уик-энд. Глобальная аудитория сериала между сезонами выросла на 50% за первые три дня после дебюта второго сезона в декабре 2023 года.