«Разозлит даже самых ярых поклонников суперзлодея»: критики оценили «Джокера-2»

«В то время как первый фильм перенимал визуальные эффекты и сюжетные ритмы от шероховатого нигилизма фильмов Скорсезе 70-х, здесь Филлипс совершает экскурсию по Голливуду как минимум на столетие.

ㅤ

<…> В целом „Безумие на двоих“ такое же резкое и тревожное, как и его предшественник, оно исследует идею о современных американских городах как об ужасающих пороховых бочках, которые вот-вот рванут.

ㅤ

<…> Тьма, лежащая в основе фильма, подчеркивается его очень жестоким финалом, который отвергает условности комиксов в пользу психологической глубины».

Independent 80 баллов