«Разозлит даже самых ярых поклонников суперзлодея»: критики оценили «Джокера-2»

На фестивале в Венеции показали «Джокера-2» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Средняя оценка на Metacritic составила 52 балла из 100 (впрочем, у оригинала немногим больше — 59). Критики посчитали, что «Безумие на двоих» получилось если не хуже, то точно не лучше «Джокера».
Положительные отзывы
Похвалы удостоились Феникс и Гага за актерскую игру, а также оператор Лоренс Шер за постановку сцен, в том числе музыкальных (они получились завораживающими). Посмотреть ленту ради визуала точно стоит, судя по рецензиям с баллами не менее 70.
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<…> Филлипс и [сценарист Скотт] Сильвер показали последнее из того, что кто‑либо ожидал: социально ответственный фильм о Джокере, который находит интригующий способ исследовать последствия (как на экране, так и за его пределами) первого фильма. Но поклонникам „Джокера“ не стоит лить слезы: Warner Bros. оставила дверь приоткрытой для продолжения франшизы».
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<…> В целом „Безумие на двоих“ такое же резкое и тревожное, как и его предшественник, оно исследует идею о современных американских городах как об ужасающих пороховых бочках, которые вот-вот рванут.
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<…> Тьма, лежащая в основе фильма, подчеркивается его очень жестоким финалом, который отвергает условности комиксов в пользу психологической глубины».
Смешанные отзывы
Не более 60 баллов «Безумию на двоих» поставили большинство критиков. По их мнению, жертвой зрелищного шоу стал сюжет сиквела, который мог бы позволить себе большее, но, по мнению Variety, получился «излишне осторожным».
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<…> Лишая Джокера его маниакального распространения хаоса на улицах Готэма, фильм практически нейтрализует его. Не хочу быть слишком спойлерным, но даже больше, чем его предшественник, сиквел объясняет действия главного злодея [Артура Флека] последствиями детской травмы и психического заболевания».
Негативные отзывы
Отзывов с баллами не выше 30 пока что всего два — от изданий Vulture и Vanity Fair. Последнее критикует то, как режиссер выставляет героиню Гаги «непостоянным существом, неспособным выносить настоящую правду мужчины», как «уничтожает наследие» и «рушит франшизу», и называет фирменный смех Джокера версии Феникса «механической обязанностью», которая не производит былого впечатления. «Ничто в „Безумии на двоих“ не могло бы по-настоящему вдохновить [актера] на такой яркий всплеск чувств», — поясняется в тексте.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» в зарубежных кинотеатрах состоится 4 октября. Первый трейлер сиквела собрал 167 млн совокупных просмотров за 24 часа с момента своего выхода и стал самым популярным анонсом студии Warner Bros. за последние несколько лет.