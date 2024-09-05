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«Разозлит даже самых ярых поклонников суперзлодея»: критики оценили «Джокера-2»

Сегодня в 14:26
Фото: Warner Bros. Pictures

На фестивале в Венеции показали «Джокера-2» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Средняя оценка на Metacritic составила 52 балла из 100 (впрочем, у оригинала немногим больше — 59). Критики посчитали, что «Безумие на двоих» получилось если не хуже, то точно не лучше «Джокера».

Положительные отзывы

Похвалы удостоились Феникс и Гага за актерскую игру, а также оператор Лоренс Шер за постановку сцен, в том числе музыкальных (они получились завораживающими). Посмотреть ленту ради визуала точно стоит, судя по рецензиям с баллами не менее 70.

«Учитывая огромное количество музыкальных номеров, фильм преуменьшает значение хореографии, вместо этого сосредотачиваясь на самих песнях (в основном классике 1940-х и 1950-х годов) и их высказываниях об эмоциональном и психическом состоянии персонажей.

<…> Филлипс и [сценарист Скотт] Сильвер показали последнее из того, что кто‑либо ожидал: социально ответственный фильм о Джокере, который находит интригующий способ исследовать последствия (как на экране, так и за его пределами) первого фильма. Но поклонникам „Джокера“ не стоит лить слезы: Warner Bros. оставила дверь приоткрытой для продолжения франшизы».
NME
80 баллов
«В то время как первый фильм перенимал визуальные эффекты и сюжетные ритмы от шероховатого нигилизма фильмов Скорсезе 70-х, здесь Филлипс совершает экскурсию по Голливуду как минимум на столетие.

<…> В целом „Безумие на двоих“ такое же резкое и тревожное, как и его предшественник, оно исследует идею о современных американских городах как об ужасающих пороховых бочках, которые вот-вот рванут.

<…> Тьма, лежащая в основе фильма, подчеркивается его очень жестоким финалом, который отвергает условности комиксов в пользу психологической глубины».
Independent
80 баллов
«В отличие от оригинала, который находит извращенный героизм в неудачах Артура Флека, „Безумие для двоих“ удваивает акцент на том, насколько герой жалок — и всегда был таковым. Это грустный, задумчивый и впечатляюще странный фильм, который использует театральные мюзиклы, чтобы подорвать амбиции своего героя, а не возвысить их».
The Wrap
80 баллов

Смешанные отзывы

Не более 60 баллов «Безумию на двоих» поставили большинство критиков. По их мнению, жертвой зрелищного шоу стал сюжет сиквела, который мог бы позволить себе большее, но, по мнению Variety, получился «излишне осторожным».

«Хуже всего в „Безумии на двоих“ — его нереализованный потенциал. <…> К сожалению, сиквел DC увязает в затянутой судебной саге, которая не только лишает ослепительную Леди Гагу экранного времени, но и полностью сосредотачивает фильм вокруг своего предшественника, не делая и не говоря ничего нового».
IGN
50 баллов
«„Безумие на двоих“ идет два с четвертью часа и местами вызывает скуку своим слабым повествованием. У Филлипса и соавтора Скотта Сильвера в первом „Джокере“ был крепкий костяк не одного, а двух фильмов Мартина Скорсезе — „Таксист“ и „Король комедии“, <…> [а сиквел] вызывает ассоциации со всем подряд — от мюзиклов золотого века до авторских экспериментов.

<…> Лишая Джокера его маниакального распространения хаоса на улицах Готэма, фильм практически нейтрализует его. Не хочу быть слишком спойлерным, но даже больше, чем его предшественник, сиквел объясняет действия главного злодея [Артура Флека] последствиями детской травмы и психического заболевания».
The Hollywood Reporter
50 баллов
«В зависимости от вашего восприятия это упражнение по демифологизации вышло либо дерзким, либо раздражающе самодовольным, но это определенно не очень весело. Филлипс, кажется, говорит, что если вы при просмотре оригинала поддались мессианскому самовосприятию Флека, то этот сиквел — шутка над вами».
Би-би-си
40 баллов

Негативные отзывы

Отзывов с баллами не выше 30 пока что всего два — от изданий Vulture и Vanity Fair. Последнее критикует то, как режиссер выставляет героиню Гаги «непостоянным существом, неспособным выносить настоящую правду мужчины», как «уничтожает наследие» и «рушит франшизу», и называет фирменный смех Джокера версии Феникса «механической обязанностью», которая не производит былого впечатления. «Ничто в „Безумии на двоих“ не могло бы по-настоящему вдохновить [актера] на такой яркий всплеск чувств», — поясняется в тексте.

«[„Джокер-2“] не проницателен ни в отношении психических заболеваний, ни в отношении преступных наклонностей. Он едва ли выражает, что значит впасть в одержимую любовь. <…> „Безумие на двоих“ играет роль среднего пальца для любого, кто искал в нем что‑то значимое. <…> Концовка, которая стала единственным местом, где что‑то действительно происходит за весь фильм, обязательно разозлит даже самых ярых поклонников Джокера».
Vanity Fair
30 баллов

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» в зарубежных кинотеатрах состоится 4 октября. Первый трейлер сиквела собрал 167 млн совокупных просмотров за 24 часа с момента своего выхода и стал самым популярным анонсом студии Warner Bros. за последние несколько лет.

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