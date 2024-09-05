В Okko вышел психологический триллер «Трасса» с Кариной Разумовской в главной роли

В Okko вышел психологический триллер «Трасса». Сериал рассказывает о Светлане, которая отправляется на поиски приемной дочери, сбежавшей из дома, чтобы найти настоящих родителей.
В это время в курортном городе тринадцатилетняя девочка расстреливает свою спящую семью, после чего пытается повеситься. На эти выстрелы прибегает сосед и вытаскивает девочку из петли. Расследование этого громкого дела глава полиции района поручает Эльвире Бараевой.
«Но как с этим делом и этим местом связаны петербургская судья с темным прошлым Светлана и ее приемная дочь Кира?» — говорится в синопсисе.
4 сентября в «Художественном» прошла светская премьера сериала. Первые эпизоды представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым и генпродюсером Okko Гавриилом Гордеевым.
На сцену также поднялись режиссер-постановщик Душан Глигоров, автор сценария Олег Маловичко, оператор-постановщик Батыр Моргачев и исполнители главных ролей Карина Разумовская, Анна Михалкова, Лиза Ищенко и другие.
Гостями премьерного показа стали Ника Яковлева, Алексей Боков, Вадим Бакунев, Елена Николаева, Васса Бокова, Лили Шерозия, Сергей Епишев, Даниил Вершинин, Дмитрий Сумин, Анна Калашникова, Юлия Хамитова и другие.