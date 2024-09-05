В Okko вышел психологический триллер «Трасса» с Кариной Разумовской в главной роли

В Okko вышел психологический триллер «Трасса». Сериал рассказывает о Светлане, которая отправляется на поиски приемной дочери, сбежавшей из дома, чтобы найти настоящих родителей.

В это время в курортном городе тринадцатилетняя девочка расстреливает свою спящую семью, после чего пытается повеситься. На эти выстрелы прибегает сосед и вытаскивает девочку из петли. Расследование этого громкого дела глава полиции района поручает Эльвире Бараевой.