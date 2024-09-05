«Квадроберы пришли к нам с Запада»: Миа Бойка назвала «ненормальным» увлечение квадробикой

Миа Бойка прокомментировала скандал, начавшийся после ее осуждения девочки за увлечение квадробикой прямо со сцены. Певица назвала это «ненормальной» вещью, которая может сподвигнуть к смене пола, в своем телеграм-канале.

«Это ненормально! Я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет „Mommy one“ и „Mommy two“?» — написала Бойка.