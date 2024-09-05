«Квадроберы пришли к нам с Запада»: Миа Бойка назвала «ненормальным» увлечение квадробикой

Миа Бойка прокомментировала скандал, начавшийся после ее осуждения девочки за увлечение квадробикой прямо со сцены. Певица назвала это «ненормальной» вещью, которая может сподвигнуть к смене пола, в своем телеграм-канале.
«Это ненормально! Я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет „Mommy one“ и „Mommy two“?» — написала Бойка.
По словам Бойки, некоторые квадроберы «едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей», а также «выполняют подобные задания» из групп единомышленников в соцсетях. Мария Бойко (настоящее имя певицы) назвала квадробику «абсолютно чуждым нашему обществу веянием», которое «пришло к нам с Запада», и ересью.
На заявление Бойки ответила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, певица «прикрывается благими целями борьбы за умы» подростков в надежде избежать отмены концертов. Она назвала квадробику «не лучшим трендом среди детей», популярность которого пойдет на спад, если не привлекать к нему внимания, а Бойка сделала все наоборот.
2 сентября Бойка попала в скандал из‑за видео, на котором она со сцены раскритиковала девочку-квадробера. «Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила певица у ребенка, едва сдерживающего слезы.