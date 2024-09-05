Путин поддержал Камалу Харрис и раскритиковал Дональда Трампа

Владимир Путин назвал кандидатку в президенты США Камалу Харрис фавориткой гонки. Заодно он припомнил, как много санкций против РФ ввел в свое время Дональд Трамп, передает «Интерфакс» с Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать», — сказал Путин.
Он отметил «заразительный и выразительный смех» Харрис, который «говорит о том, что у нее все хорошо, если у нее все хорошо». В связи с этим Путин понадеялся, что она может воздержаться от новых санкций против РФ.
Следом Путин упомянул экс-президента США Трампа, который тоже баллотируется на пост главы государства. «Трамп ввел такое количество ограничений, санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил», — сказал он.
Накануне Минюст США ввел санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. Их обвинили во вмешательстве во внутреннюю политику США с использованием дипфейков и дезинформации.