Путин поддержал Камалу Харрис и раскритиковал Дональда Трампа

Владимир Путин назвал кандидатку в президенты США Камалу Харрис фавориткой гонки. Заодно он припомнил, как много санкций против РФ ввел в свое время Дональд Трамп, передает «Интерфакс» с Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать», — сказал Путин.