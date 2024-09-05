Александра Шпака заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках

Его признали виновным по пункту д части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Блогер находится не в России, срок наказания ему будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.

«Экологическая катастрофа, которая нанесена Украине, — она огромна. По окончанию войны все, конечно, будет восстановлено в кратчайшие сроки. Ну а для рашистов это еще и огромные репарации, которые лягут на плечи не просто сегодняшних поколений, но еще и следующих», — сказал он.