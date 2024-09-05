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Александра Шпака заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках

Сегодня в 12:31
Фото: «Наше дело»/YouTube

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера-бодибилдера Александра Шпака к восьми годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по пункту д части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Блогер находится не в России, срок наказания ему будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.

Поводом для возбуждения дела стало видео, которое блогер снял после прорыва Каховской ГЭС. Шпак обвинил в разрушении плотины российские войска.

«Экологическая катастрофа, которая нанесена Украине, — она огромна. По окончанию войны все, конечно, будет восстановлено в кратчайшие сроки. Ну а для рашистов это еще и огромные репарации, которые лягут на плечи не просто сегодняшних поколений, но еще и следующих», — сказал он.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал блогера виновным в пяти административных нарушениях по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). По каждому из протоколов его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

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