Умер единственный правнук Федора Достоевского

В Петербурге умер Дмитрий Достоевский, единственный правнук писателя Федора Достоевского. Об этом на «ВК»-странице мужчины сообщили его внуки.
«Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», — написали внуки. Достоевскому было 79 лет.
В интервью Достоевский рассказывал, что в школе ему не удалось изучить работы своего прадедушки, это ему удалось лишь при Никите Хрущеве. Сам он признавался, что в его семье от писателя сохранилось «практически ничего».
«Тексты у него сложные для восприятия, надо переступить какую‑то ступень и довериться ему. У меня так и произошло. Я забывал, что генами к Достоевскому принадлежу, становясь обычным читателем. Я был воспитан по-советски, поэтому с ним мысленно спорил, не принимая поначалу то, что он описывает», — поделился он о своих отношениях с произведениями родственника.
Дмитрий Достоевский жил в квартире и на своей даче. Он водил экскурсию по Музею Федора Достоевского в Петербурге и вел блог во «ВКонтакте».
В конце августа он рассказывал о своем урожае на огороде и о походах за грибами. Достоевский любил фотографировать улицы Петербурга и делиться фотографиями из путешествий.