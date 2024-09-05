Умер единственный правнук Федора Достоевского

«Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», — написали внуки. Достоевскому было 79 лет.

В интервью Достоевский рассказывал , что в школе ему не удалось изучить работы своего прадедушки, это ему удалось лишь при Никите Хрущеве. Сам он признавался, что в его семье от писателя сохранилось «практически ничего».

«Тексты у него сложные для восприятия, надо переступить какую‑то ступень и довериться ему. У меня так и произошло. Я забывал, что генами к Достоевскому принадлежу, становясь обычным читателем. Я был воспитан по-советски, поэтому с ним мысленно спорил, не принимая поначалу то, что он описывает», — поделился он о своих отношениях с произведениями родственника.