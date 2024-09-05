Новая книга Пелевина выйдет в 2024 году. Сюжет не раскрывается

Издательство «Эксмо» анонсировало релиз новой книги Виктора Пелевина. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Букмейта».
Утверждается, что писатель уже сдал рукопись в издательство. Книга появится в продаже во всех книжных магазинах страны и на маркетплейсах до конца 2024 года.
Одновременно роман будет доступен в аудио и в электронной версии эксклюзивно: в подписке «Яндекс Плюса» (в «Букмейте») и на «Литресе».
Название и подробности сюжета пока не уточняются. В ожидании релиза автор собрал список рекомендованных к прослушиванию песен, среди которых «Formidable» Stromae и «Старинная французская песенка» Чайковского.
В 2023 году Пелевин выпустил книгу «Путешествие в Элевсин». Она стала самой популярной художественной книгой года на «Букмейте».
Виктор Пелевин — представитель постмодернизма в литературе и один из самых значимых российских писателей современности. Его книга «ДПП (nn)» удостоилась премии «Национальный бестселлер», а сборник рассказов «Синий фонарь» — «Малого Букера». Самые популярные произведения писателя — «Generation „П“», «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра» — остались без наград.