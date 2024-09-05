Бойкот Coca-Cola и Pepsi из‑за войны в Газе привел к росту местного рынка в мусульманских странах

Coca-Cola и PepsiCo столкнулись с падением продаж в странах, жители которых объявили им бойкот из‑за войны в секторе Газа. Вместо известных брендов потребители выбирают местных производителей, сообщает Reuters.

В Египте продажи колы упали, в то время как местный бренд V7 экспортировал в три раза больше бутылок своей собственной колы в страны Ближнего Востока и не только — всего в 21 государство. Быстрый рост продаж пепси тоже прекратился.

В Пакистане самый используемый сервис доставки Krave Mart обнаружил, что популярность местных производителей Cola Next и Pakola взлетела, они заняли около 12% в категории безалкогольных напитков, сказал основатель бизнеса Кассим Шрофф. До бойкота этот показатель был ближе к 2,5%, но собеседник отказался предоставить данные о продажах Coca-Cola и PepsiCo.

Cola Next дешевле оригинальных колы и пепси. В марте бренд изменил свой рекламный слоган на «Потому что Cola Next — пакистанская». Хоть производитель и отказался делиться показателями, там заявили, что их заводы не могут удовлетворить всплеск спроса.

Согласно отчетам, общий доход PepsiCo от ее подразделений в странах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии в 2023 году составил 6 млрд долларов. В том же году доход Coca-Cola от региона Европы, Ближнего Востока и Африки составил 8 млрд долларов, следует из аналитики. PepsiCo и Coca-Cola все еще имеют растущий бизнес в нескольких странах Ближнего Востока, отмечает информагентство.