Майкл Китон собирается продолжить карьеру под своим настоящим именем

Майкл Китон хотел бы использовать свое настоящее имя — Майкл Дуглас. Об этом он рассказал в интервью People.
По его словам, в начале карьеры Гильдия актеров запретила ему использовать его же имя, так как оно принадлежало другому члену ассоциации.
Он намеревался объединить два имени в титрах в своей последней режиссерской работе, «Нокс уходит», драматическом триллере, вышедшем ранее в этом году, но он забыл об этом из‑за стресса, связанного со съемками фильма.
«Я сказал: „Эй, предупреждаю, мой кредит будет Майкл Китон Дуглас“. И я забыл дать им достаточно времени, чтобы вставить и создать это. Но когда‑нибудь это случится», — отметил актер.
Впервые Китон появился на экране в 1975 году в эпизодах сериалов «Там, где сердце» и «Соседство мистера Роджерса». С тех пор под своим сценическим псевдонимом актер снялся более чем в 90 фильмах.