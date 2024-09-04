Американка получила школьный аттестат в 99 лет. Ей пришлось бросить школу во время Второй мировой

Жительница штата Огайо Джорджия МакГарри получила школьный аттестат в 99 лет. Она была вынуждена бросить учебу во время Второй мировой войны, сообщает телеканал WTOV9 (региональное подразделение Fox).

До 1944 года Джорджия ходила в школу в городе Вудсвилд, но в 11-м классе ей пришлось прекратить образование. Во время Второй мировой у семьи девушки возникли финансовые трудности, и она решила пойти работать, чтобы помочь родным. Сперва МакГарри устроилась в аптеку, затем вместе с мужем работала уборщицей.

Даже спустя долгие годы женщина хотела получить школьный аттестат. Она рассказала о своей мечте подруге Мари Адамс, которая решила помочь ее осуществить. Адамс связалась с бывшим одноклассником и директором местной школы Филом Акерманом, он помог организовать церемонию.

Недавно Мари пригласила Джорджию якобы на ужин, но на месте ее ждал сюрприз. 99-летней выпускнице выдали мантию и академическую шапочку, а директор школы вручил ей диплом. Во время мероприятия звучала музыка, которую играют на местных выпускных.