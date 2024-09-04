В Белгородской области мужчина украл из кафе 122 пачки мороженого из‑за невкусной шаурмы

В Белгородской области мужчина обокрал кафе из‑за не понравившейся шаурмы. Об этом сообщает УМВД России по региону.
Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и обнаружили момент, как ночью мужчина разбил кирпичом остекленную часть двери, после чего проник в кафе. После этого он похитил 122 пачки мороженого, 22 газировки, 4 картофелины, нашинкованную капусту и банку сметаны.
Сумма ущерба составила более 15 000 рублей. Нарушителем оказался ранее судимый местный житель. Мужчину задержали в кратчайшие сроки, он признался в содеянном. По его словам, он проходил мимо кафе и вспомнил, что когда‑то покупал в нем шаурму и она ему не понравилась. Тогда он решил отомстить владельцу торговой точки.
Против мужчины завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.