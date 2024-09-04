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США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян, обвинив их во вмешательстве в выборы

Вчера в 21:29
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Минфин США ввел санкции против медиагруппы «Россия Сегодня» и пяти ее дочерних компаний — РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik. Об этом говорится в заявлении министерства.

Под ограничения также попали главред RT Маргарита Симоньян и восемь топ-менеджеров телеканала. Среди них заместители главного редактора Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева.

Минфин обвинил RT и его руководителей во вмешательстве во внутреннюю политику США с использованием дипфейков и дезинформации. По заявлению министерства, с начала 2024 года руководители RT начали вербовать ничего не подозревающих американских инфлюэнсеров «для поддержки своей кампании вредоносного влияния». При этом свою причастность к распространению дезинформации RT скрывал, используя подставную компанию, утверждают в Минфине.

Там отмечают, что Кремль разрабатывает «обширную экосистему российских прокси-сайтов, поддельных онлайн-персон и подставных организаций, которые создают ложный вид независимых источников новостей, не связанных с российским государством».

За информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США, Минфин объявил награду размером до 10 млн долларов.

Кроме того, под американские санкции попали АНО «Диалог» и его гендиректор Владимир Табак. В Минфине считают, что эта организация ответственна за кампанию дезинформации Doppelgänger, выявленную в 2022 году. В ходе этой кампании создавались фейковые посты в популярных аккаунтах в соцсетях, включая Reliable Recent News (RRN» и War on Fakes, говорят в Минфине.

Маргарита Симоньян уже находилась под санкциями Евросоюза, Великобритании и некоторых других западных стран из‑за поддержки военной операции на Украине. При этом США ранее не вводили против нее ограничений.

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