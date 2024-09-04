США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян, обвинив их во вмешательстве в выборы

Минфин США ввел санкции против медиагруппы «Россия Сегодня» и пяти ее дочерних компаний — РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik. Об этом говорится в заявлении министерства.

Под ограничения также попали главред RT Маргарита Симоньян и восемь топ-менеджеров телеканала. Среди них заместители главного редактора Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева.

Минфин обвинил RT и его руководителей во вмешательстве во внутреннюю политику США с использованием дипфейков и дезинформации. По заявлению министерства, с начала 2024 года руководители RT начали вербовать ничего не подозревающих американских инфлюэнсеров «для поддержки своей кампании вредоносного влияния». При этом свою причастность к распространению дезинформации RT скрывал, используя подставную компанию, утверждают в Минфине.