«Убийства в одном здании» продлили на пятый сезон

Hulu продлил сериал «Убийства в одном здании» на пятый сезон. Об этом сообщает Variety. Шоу продлили через неделю с момента дебюта четвертого сезона. В продолжении будет 10 серий.
В центре четвертого сезона оказывается убийство дублерши Чарльза-Хейдена Сэвиджа — Саз Патаки. Действие в Голливуде, где одна из студий предложила троице главных героев (Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес) экранизировать их подкаст.
Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.
«Убийства в одном здании» повествуют о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайм. Их жизнь меняется, когда они узнают, что в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде происходит ужасная смерть. Они решают запустить собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну.