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Зоозащитники считают, что «кита-шпиона» Хвалдимира застрелили

Вчера в 20:25
Фото: Marine Mind

Норвежские зоозащитники обнаружили следы от пулевых ранений на теле кита по прозвищу Хвалдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в инстаграме* организации OneWhale, следившей за перемещениями белухи.

Основательница OneWhale Регина Хауг считает, что кита застрелили. «Я даже видела пулю, застрявшую в его теле. Нет никаких сомнений в том, что это доброе, ласковое животное бессмысленно убили», — сказала она.

Видео: @onewhaleorg

Активисты подали заявление в полицию и в управление по расследованию экологических преступлений с просьбой провести расследование. Зоозащитники сослались на заключения биологов, ветеринаров и экспертов по баллистике, которые пришли к выводу, что кита застрелили.

Глава природоохранной организации NOAH Сири Мартинсен сказала, что пока неясно, кто именно мог стрелять в кита. Специалисты Marine Mind, когда обнаружили мертвого кита, не нашли на его теле «ничего, что позволило бы сразу определить причину смерти», сообщил основатель НКО Себастьян Странд. Первоначально сообщалось, что отметины на теле кита могли оставить птицы или другие морские животные.

В ветеринарном институте Норвегии, куда тело Хвалдимира доставили для вскрытия, сказали, что пока продолжают исследования. Отчет ожидается в течение трех недель. В институте пообещали, что привлекут полицию, если найдут что‑то подозрительное.

Впервые Хвалдимира заметили в Норвегии в 2019 году. От сородичей его отличало одиночество: кит приплыл к берегу без типичной для белух группы и держался мест скопления судов. При осмотре на его теле обнаружили снаряжение с маркировкой «Санкт-Петербург», а также крепеж для камеры. Эти обстоятельства вызвали подозрения, что кита отправили из России со шпионской миссией. Впрочем, в России о владении животным никто не заявил.

Тело Хвалдимира обнаружили 31 августа неподалеку от порта Рисавика на юго-востоке страны.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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