Netflix заказал анимационный сериал по «Сумеркам»

Netflix заказал анимационный сериал по мотивам романа Стефани Майер «Сумерки». Об этом сообщает Variety.
Впервые о том, что проект находится на ранней стадии разработки, стало известно в апреле 2023 года. Затем в марте вице-председатель Lionsgate Майкл Бернс подтвердил, что это будет мультсериал.
Lionsgate экранизирует книгу «Солнце полуночи» 2020 года, который представляет собой пересказ первой части «Сумерек», но от лица Эдварда Каллена, а не Беллы Свон.
В качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала выступит Синди Дэйли («Воспитанные волками», «Соври мне»).
«Сумеречная сага» состояла из пяти фильмов и была выпущена в период с 2008 по 2012 год. Общая касса фильмов составила более 3 млрд долларов.