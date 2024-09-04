Индийский мастер памяти запомнил 14 000 цифр в числе Эйлера и установил рекорд

Индиец Дипу Ви запомнил 14 000 цифр в числе Эйлера (обозначается буквой e) и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он значительно превзошел предыдущий рекорд в 10 122 цифры.

Число Эйлера — иррациональное число, как и число Пи. Оно начинается с 2,71828 и продолжается после запятой до бесконечности, при этом последовательность цифр в нем никогда не повторяется.

Перед установлением рекорда Дипу Ви завязали глаза и проверили уши, чтобы убедиться, что он не сможет смошенничать. Не допускались любые ошибки и паузы длительностью более 15 секунд. Индийскому мастеру памяти потребовалось всего 49 минут, чтобы вспомнить 14 000 цифр числа e в правильном порядке.

Дипу Ви с самого детства обладает способностью легко запоминать цифры. Он помнит наизусть более 5000 телефонных номеров, а однажды установил рекорд, назвав 2000 цифр в числе Пи быстрее других претендентов.

Готовясь к установлению рекорда по числу Эйлера, он применял собственный табличный метод. Он разбил 14 000 цифр на четыре страницы, а каждую страницу разделил на 10 столбцов и 20 строк с пятизначными числами.