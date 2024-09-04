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Двоих лесорубов застрелили из лука в ходе стычки с коренным населением Амазонии

Вчера в 19:15
Фото: Agencia de Noticias ANDES

В Перу двое лесорубов погибли после обстрела из луков коренным народом машко-пиро, передает The Guardian. Еще один человек получил ранения, двое пропали без вести.

Столкновение с представителями машко-пиро, которые живут в Амазонии и не выходят с чужаками на контакт, произошло 29 августа. Лесорубы оказались там из‑за лесозаготовительной компании Canales Tahuamanu, чья площадь работы граничит с заповедником, где живет изолированный народ.

За день до происшествия международная неправительственная организация Лесной попечительский совет (FSC) приостановил на восемь месяцев действие сертификата устойчивого развития этой компании, хотя активисты обвиняли ее в посягательстве на исконные земли машко-пиро. Группы коренных народов перуанской Амазонии и организация Survival International потребовали от FSC, который следит за соблюдением устойчивости и этичности при добыче древесины, навсегда отменить сертификацию Canales Tahuamanu.

Вице-президент местной Федерации коренных народов Fenamad Эусебио Риос призвал эвакуировать рабочих с этой территории и напомнил, что они «уже давно требуют, чтобы эта территория была должным образом защищена». Убийства лесорубов происходят не впервые: ранее в августе один из них получил ранения, а в 2022 году одного рабочего убили, другой получил ранения.

«Это трагедия, которую можно было полностью избежать. Перуанские власти уже много лет знают, что эта территория, которую они решили продать для вырубки леса, на самом деле принадлежит машко-пиро», — заявила исполнительный директор Survival International Кэролайн Пирс. Она напомнила, что этот народ чрезвычайно уязвим к эпидемиям болезней, которые переносят чужаки, и обвинила компанию в создании угрозы для этих людей и лесорубов.

В 2015 году Министерство культуры Перу предложило повысить статус охраняемой территории в Мадре-де-Диос с территориального заповедника до статуса заповедника коренных народов, а также расширить границы, чтобы отразить истинные размеры территории машко-пиро, однако это предложение столкнулось с сильным сопротивлением лесозаготовителей, которые не смогли бы добывать там древесину. Несмотря на одобрение закона комиссиями, президент его так и не подписал.

Активисты заявили, что машко-пиро, численность которых, как полагают, составляет более 750 человек, может быть крупнейшей в мире изолированной группой, хотя власти Перу упоминают лишь о 400 людях. В Перу 25 коренных групп живут в изоляции или на начальном этапе контакта с внешним миром.

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