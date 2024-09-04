«Не будем этого терпеть»: вышел трейлер сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»

Netflix выпустил трейлер сериала-антологии «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов». Его премьера состоится на стриминге 19 сентября.

Сюжет рассказывает об известном судебном деле реально существовавших братьев Лайла и Эрика Менендес, которые были осуждены в 1996 году за убийство своих родителей, Хосе и Мэри Луизы Китти Менендес.

Трейлер начинается с того, что братья приезжают ночью к своему дому. Каждый из них вооружен дробовиком. Они проходят через входную дверь, после чего раздаются выстрелы.

«Мы с Эриком вместе убили родителей, так что это делает нас довольно близкими», — говорит Лайл на сеансе психотерапии. В ролике показывается, как отец избивал своих сыновей, а затем рассказывается, как братья после убийства переживают кошмары, чувство вины и эйфорию, вызванные этим поступком, за время, пока их не арестовали.

«Наша жизнь была однообразной, и мы решили, что больше не будем этого терпеть. Начав прямо сейчас, мы будем требовать от жизни большего. И мы никогда, ***** [блин], не вернемся назад».

Роли братьев в проекте исполнили Николас Чавес («Главная больница») и Купер Кох («Проглоченное», «Перелом»), а родителей — Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Дюна», «Бьютифул») и Хлоя Севиньи («Американский психопат», «Детки», «Зодиак»).

Также в сериале появятся Нейтан Лейн («Все страхи Бо», «Клетка для пташек», «Стюарт Литтл»), Эри Грейнор («Очень плохая училка»), Лесли Гроссман («Лучшие») и другие.

Дело Менендесов и судебный процесс над ними стали сенсацией в СМИ в начале 1990-х годов. Спустя 35 лет после убийства Райан Мерфи пересмотрит теорию самообороны, выдвинутую защитой. Во время первоначального судебного процесса 1993 года братья Менендес утверждали, что застрелили Хосе и Китти после многолетнего сексуализированного насилия со стороны их отца.

После вынесения обвинительного приговора за преднамеренное убийство и сговор с целью совершения убийства оба мальчика были приговорены к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Теперь журналист и писатель Роберт Рэнд надеется представить новые доказательства, которые могут привести к отмене приговора.