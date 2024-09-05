«Аэрофлот» будет развивать бортовое питание с ресторанным холдингом Bellini

Согласно документу, «Аэрофлот», поставщик бортового питания «Аэромар» и красноярский холдинг Bellini будут сотрудничать в сфере бортового питания. Компании намерены продвигать продукцию красноярских производителей и региональной кухни, повысить уровня сервиса в самолетах и развивать гастрономический туризм региона.

За 20 лет на рынке Bellini стал наиболее известным и популярным брендом в ресторанной сфере Красноярска и вырос в гастрономическую экосистему. В состав холдинга входят рестораны «Чешуя», «Hello wine», «Хозяин тайги» и еще более 20 ресторанов русской, европейской и азиатской кухни, баров и кафе, в также кейтеринг и доставка еды.