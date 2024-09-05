«Аэрофлот» будет развивать бортовое питание с ресторанным холдингом Bellini

«Аэрофлот» заключил соглашение с ресторанным холдингом Bellini. Подписание документа состоялось на полях Восточного экономического форума, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Согласно документу, «Аэрофлот», поставщик бортового питания «Аэромар» и красноярский холдинг Bellini будут сотрудничать в сфере бортового питания. Компании намерены продвигать продукцию красноярских производителей и региональной кухни, повысить уровня сервиса в самолетах и развивать гастрономический туризм региона.
За 20 лет на рынке Bellini стал наиболее известным и популярным брендом в ресторанной сфере Красноярска и вырос в гастрономическую экосистему. В состав холдинга входят рестораны «Чешуя», «Hello wine», «Хозяин тайги» и еще более 20 ресторанов русской, европейской и азиатской кухни, баров и кафе, в также кейтеринг и доставка еды.
«Красноярск — один из признанных центров российской гастрономии. Поэтому мы ожидаем, что наше сотрудничество с ресторанным холдингом Bellini будет интересным с точки зрения кулинарных открытий, новых вкусов и современного подхода к приготовлению традиционных блюд русской кухни», — отмечает первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.
«Даже самые искушённые пассажиры, которые привыкли к высокому уровню бортовой кухни Аэрофлота, получат немало удовольствия от гастрономических шедевров, которые станут результатом совместной работы сибирских шефов и экспертов нашего бессменного партнёра и поставщика — ЗАО „Аэромар“», — уверен представитель авиакомпании.
Ранее шефы Bellini представляли авторские блюда на благотворительном ужине на борту Airbus A321 «Аэрофлота». Организаторам ужина удалось собрать чуть меньше 1 млн рублей, которые пошли на покупку имплантируемых кардиомониторов для благотворительного фонда «Добро24.ру».