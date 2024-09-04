Депутатка Госдумы предложила работодателям следить, рожают ли их сотрудницы по ребенку в год

Работодатели должны следить, чтобы каждая женщина в коллективе рожала по ребенку в год. С таким предложением на Восточном экономическом форуме выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.
«Мы сейчас стали считать интересный коэффициент. Губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Это должны делать не только они, но и каждый работодатель. На своем рабочем месте он должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — цитирует ее слова 72.ru.
Буцкая заявила, что уже есть компании, в которых подсчитывается рождаемость, и это только начало. По мнению депутатки, работникам должно быть выгодно рожать детей, ведь так многодетные становятся «новой элитой».
На предложение Буцкой отреагировала глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина. В разговоре с «Газетой.ru» она сказала, что никто не вправе вмешиваться в личные отношения, но поощрять компании, которые помогают семьям с детьми, необходимо. «Рождаются дети от любви, а не от контролирующего надзорного ока руководителя», — отметила депутатка.
В июне замминистра юстиции Всеволод Вуколов рассказал о подготовке законопроекта, запрещающего в России идеологию чайлдфри. По мнению чиновника, такая идеология имеет экстремистскую направленность.