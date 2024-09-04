Депутатка Госдумы предложила работодателям следить, рожают ли их сотрудницы по ребенку в год

Работодатели должны следить, чтобы каждая женщина в коллективе рожала по ребенку в год. С таким предложением на Восточном экономическом форуме выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

«Мы сейчас стали считать интересный коэффициент. Губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Это должны делать не только они, но и каждый работодатель. На своем рабочем месте он должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — цитирует ее слова 72.ru.