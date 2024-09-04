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Хоакин Феникс рассказал, что ему было сложнее худеть для второго «Джокера» из‑за танцевальных сцен

Вчера в 16:30
Фото: Warner Bros. Pictures/YouTube

На пресс-конференции на Венецианском кинофестивале Хоакин Феникс рассказал, что ему пришлось пересмотреть свою диету «Джокера» для второй части франшизы. Актер отметил, что худеть для сиквела было «немного сложнее» из‑за танцевальной составляющей фильма.

«Я не буду рассказывать о деталях диеты, потому что думаю, что никто не хочет этого слышать, но в этот раз все было немного сложнее, просто потому что было много танцевальных репетиций, которых не было в прошлый раз. Так что это было сложнее, но зато безопасно. Но вы правы, мне уже 49, и, наверное, не стоит повторять это снова. Думаю, это последний раз», — сказал Феникс.

Он попал в заголовки СМИ еще в 2020 году, когда рассказал, что похудел на 52 килограмма, готовясь к роли Артура Флека в первом фильме. Звезда фильмов «Мастер» и «Она» отметил, что ел в основном салат-латук и овощи на пару, чтобы добиться исхудалого вида.

Премьера «Джокера: Безумия на двоих» состоялась в Каннах 4 сентября. Спустя месяц картина Тодда Филлипса появится в кинотеатрах. Вторую главную роль в ленте сыграла Леди Гага, также в актерский состав вошли Зази Битз, Брендан Глисон, Кен Люн и Стив Куган.

Первый трейлер сиквела собрал 167 млн совокупных просмотров за 24 часа с момента своего выхода и стал самым популярным анонсом студии Warner Bros. за последние несколько лет.

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