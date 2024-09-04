Хоакин Феникс рассказал, что ему было сложнее худеть для второго «Джокера» из‑за танцевальных сцен

«Я не буду рассказывать о деталях диеты, потому что думаю, что никто не хочет этого слышать, но в этот раз все было немного сложнее, просто потому что было много танцевальных репетиций, которых не было в прошлый раз. Так что это было сложнее, но зато безопасно. Но вы правы, мне уже 49, и, наверное, не стоит повторять это снова. Думаю, это последний раз», — сказал Феникс.