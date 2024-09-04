Вышел первый тизер фильма «Майнкрафт» с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа. Премьера состоится 4 апреля 2025 года.

«Все, о чем вы можете мечтать, вы можете сделать», — говорит в ролике Джек Блэк. После этого он торжественно произносит: «Я… Стив».