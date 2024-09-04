Вышел первый тизер фильма «Майнкрафт» с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа. Премьера состоится 4 апреля 2025 года.
«Все, о чем вы можете мечтать, вы можете сделать», — говорит в ролике Джек Блэк. После этого он торжественно произносит: «Я… Стив».
В первом тизере Блэк и Момоа встречают пиглинов и криперов, перемещаясь по постоянно меняющейся фэнтезийной вселенной.
Сюжет фильма рассказывает историю группы друзей-авантюристов, которым придется спасти свой мир от дракона Эндера.
Помимо Момоа и Блэка, в фильме снимаются Эмма Майерс, Даниель Брукс, Себастьян Юджин Хансен и Дженнифер Кулидж. Режиссером стал Джаред Хесс («Наполеон Динамит», «Войти в историю»).
Экранизацию Minecraft планировали еще с далекого 2014 года. Режиссерское кресло собирались занять Шон Леви и Роб МакЭлхенни, но в итоге они не стали заниматься проектом.