В США 11-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве бывшего мэра Луизианы и его дочери

Полиция США задержала 11-летнего мальчика, которого подозревают в убийстве 31-летней женщины и ее 82-летнего отца, бывшего мэра Луизианы. Об этом рассказал Associated Press.

В воскресенье в службу 911 позвонил человек, сообщивший о двойном убийстве на севере города Минден. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в доме тела Джо Корнелиуса-старшего и его дочери Кейши Майлc. На месте преступления находился 11-летний подросток.

«Сначала мальчик рассказал нам историю, которая просто не сходилась», — поделился начальник полиции Джаред МакАйвер. По его словам, в конце концов ребенок признался в убийствах, когда его допрашивали в присутствии взрослого родственника. Однако полиция до сих пор не уверена в его мотивах.

Следователи обнаружили два спрятанных пистолета, калибр которых совпадает с гильзами, найденными рядом с телами. По словам МакАйвера, полиция проводит дополнительную проверку, чтобы подтвердить, что оба пистолета были использованы при убийстве.