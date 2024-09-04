В США пропавшего кота нашли в 3000 километрах от дома

В США нашли кота спустя более двух лет после его пропажи и за 3000 километров от дома. Об этом говорится в фейсбуке* приюта Dakin Humane Society.

Кот по кличке Шото исчез в январе 2022 года в штате Техас во время сильных морозов. Несмотря на все усилия хозяев, найти его тогда не удалось.

Спустя более чем два года истощенного питомца нашел житель штата Массачусетс и принес его в приют. Сотрудники нашли у кота чип, отсканировали его и нашли телефон хозяйки.

Когда владелица Шото Карла увидела на телефоне звонок из другого штата, она не хотела отвечать, подумав, что это реклама или мошенники. Но когда с женщиной все же удалось связаться, она отправилась в Массачусетс забирать кота (а это 26 часов в пути в одну сторону).

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«Никто, кроме Шото, никогда не узнает, как он попал в Массачусетс, что пережил и кого встретил на пути. Это приключение навсегда останется его секретом», — отметили в приюте.

По словам Карлы, Шото — ее первый и единственный кот. Она ужасно скучала по нему и не верила, что сможет его вновь увидеть.

Недавно похожая история произошла в США с собакой по кличке Мишка. Она пропала из Сан-Диего в Калифорнии, а спустя девять месяцев нашлась за 3000 километров от дома — в Детройте. Ее хозяин подозревает, что собаку украли, а затем продали.