Вайнона Райдер и Киану Ривз до сих пор называют друг друга мужем и женой после «свадьбы» на съемках

В подкасте «Happy Sad Confused» Вайнона Райдер рассказала, что они с Киану Ривзом называют друг друга мужем и женой в личных сообщениях спустя 30 лет после «свадьбы» на съемках «Дракулы» Фрэнсиса Форда Копполы.

По ее словам, она до сих пор регулярно переписывается с Ривзом и они всегда представляются друг другу. «Например, в день его рождения я говорю: „С днем рождения, мой муж“. А он отвечает: „Привет, моя жена, я люблю тебя. КР 57“. В каждый день рождения он пишет „КР 57“ или сколько там ему лет. Он всегда так делал», — поделилась актриса.

«Я готова буквально на все ради него. Он такой особенный», — сказала Райдер, отметив, что участие во франшизе «Джон Уик» может быть не для нее из‑за обилия трюков. «Я просто думаю о своих костях», — добавила она.

В готическом фильме ужасов 1992 года актеры сыграли молодоженов Джонатана и Мину Харкер. Для сцены их свадьбы Коппола использовал настоящего румынского священника, что делает брак законным.

«Мы действительно поженились в „Дракуле“. Нет, клянусь Богом, я думаю, что мы женаты в реальной жизни», — заявила Райдер в 2018 году.