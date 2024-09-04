Северокорейское пиво для России оказалось китайским

В Россию по ошибке ввезли китайское пиво под видом северокорейского. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на представителя компании-импортера «Востокбиртрейд» («ВБТ»).
Во вторник импортер задекларировал в реестре Росаккредитации ввоз алкогольного напитка из КНДР. По данным ведомства, компания допустила ошибку.
«Декларация вносится во ФГИС Росаккредитации заявителем. В данном случае им допущена техническая ошибка при внесении сведений. Согласно протоколу испытаний, Heilongjiang Quanrun Beer Co. находится в Китайской Народной Республике. Заявитель будет уведомлен о технической ошибке, чтобы внести в систему корректные сведения. Заявитель: ООО „ВБТ“», — прокомментировали в ведомстве.
Представитель фирмы уточнил, что на самом деле лагеры Xinbalu 1999 и «Станция Харбин» были произведены в КНР.
На данный момент в декларацию не были внесены изменения, в ней адресом производства продукции по-прежнему значится «Корея, Народно-Демократическая Республика, КНР».
Вчера правительство Приморского края анонсировало приезд учителей из КНДР, они будут обучать школьников корейскому языку. Кроме того, северокорейских учеников могут начать привозить во Владивосток и знакомить с российскими сверстниками «для решения совместных практико-ориентированных задач».
На прошлой неделе Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака. Конный спорт — это часть жизни правящей семьи в КНДР и символ принадлежности к привилегированному сословию.
Британская газета The Times сочла подарок «признаком растущей близости» между северокорейским и российским лидерами.