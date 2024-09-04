Северокорейское пиво для России оказалось китайским

В Россию по ошибке ввезли китайское пиво под видом северокорейского. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на представителя компании-импортера «Востокбиртрейд» («ВБТ»).

Во вторник импортер задекларировал в реестре Росаккредитации ввоз алкогольного напитка из КНДР. По данным ведомства, компания допустила ошибку.

«Декларация вносится во ФГИС Росаккредитации заявителем. В данном случае им допущена техническая ошибка при внесении сведений. Согласно протоколу испытаний, Heilongjiang Quanrun Beer Co. находится в Китайской Народной Республике. Заявитель будет уведомлен о технической ошибке, чтобы внести в систему корректные сведения. Заявитель: ООО „ВБТ“», — прокомментировали в ведомстве.