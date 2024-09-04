Северокорейское пиво для России оказалось китайским

Вчера / 22:12
В Белгородской области мужчина украл из кафе 122 пачки мороженого из‑за невкусной шаурмы
Вчера / 22:50
Американка получила школьный аттестат в 99 лет. Ей пришлось бросить школу во время Второй мировой
Вчера / 21:29
США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян, обвинив их во вмешательстве в выборы
Вчера / 21:23
«Убийства в одном здании» продлили на пятый сезон
Вчера / 21:05
Netflix заказал анимационный сериал по «Сумеркам»
Вчера / 20:34
Сооснователь OpenAI привлек 1 млрд долларов к своему стартапу, «безопасному» конкуренту OpenAI
Вчера / 20:25
Зоозащитники считают, что «кита-шпиона» Хвалдимира застрелили
Вчера / 19:15
Двоих лесорубов застрелили из лука в ходе стычки с коренным населением Амазонии
Вчера / 19:04
Индийский мастер памяти запомнил 14 000 цифр в числе Эйлера и установил рекорд
Вчера / 18:23
«Не будем этого терпеть»: вышел трейлер сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»
Вчера / 16:56
«Во все тяжкие», «Игра престолов», «Сопрано»: Rolling Stone выбрал лучшие серии из 100 сериалов
Вчера / 16:50
Депутатка Госдумы предложила работодателям следить, рожают ли их сотрудницы по ребенку в год
Вчера / 16:30
Хоакин Феникс рассказал, что ему было сложнее худеть для второго «Джокера» из‑за танцевальных сцен
Вчера / 16:14
Вышел первый тизер фильма «Майнкрафт» с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа
Вчера / 16:05
В США 11-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве бывшего мэра Луизианы и его дочери
Вчера / 15:44
В США пропавшего кота нашли в 3000 километрах от дома
Вчера / 15:15
Вайнона Райдер и Киану Ривз до сих пор называют друг друга мужем и женой после «свадьбы» на съемках
Вчера / 14:37
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт и некоторое время не мог управлять рукой
Вчера / 14:20
Starlink Илона Маска заблокирует его соцсеть X в Бразилии
Вчера / 14:09
Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября
Вчера / 13:08
Мать девочки-квадробера подала заявление в полицию на Миа Бойку
Вчера / 13:05
РКН пригрозил отобрать лицензию у провайдеров за ускорение YouTube
Вчера / 12:05
«Путь трезвости, лечения и исправления ошибок»: Моргенштерн* обратился за психологической помощью
Вчера / 11:53
В США из‑за ошибки системы клиенты банка получили «бесплатные деньги». Вскоре их счета заблокировали
Вчера / 11:29
Подозреваемые по делу о смерти Мэттью Перри предстанут перед судом в марте
Вчера / 10:37
Оператор Tele2 сменил название на T2
Вчера / 09:41
«Яндекс Такси» рассказал о росте цен из‑за нехватки водителей
Вчера / 09:00
Sony сняла с продажи игру Concord спустя две недели после выхода
Вчера / 02:41
Фильм «Квир» Луки Гуаданьино удостоился 11-минутных оваций на Венецианском кинофестивале
Вчера / 01:46
HBO продаст более 2000 предметов из «Игры престолов». Среди лотов — «Игла» Арьи и платья Дейенерис
Вчера / 00:51
Элтон Джон потерял зрение в одном глазу из‑за серьезной инфекции
Вчера / 00:07
Мужчина из Ганы вошел в Книгу рекордов Гиннесса за обнимание дерева. Он не расставался с ним сутки
3 сентября / 23:13
Российскую легкоатлетку Татьяну Томашову лишили олимпийской медали из‑за допинга
3 сентября / 22:18
Создатель «Южного Парка» признался, что хотел бы уничтожить три сезона шоу
3 сентября / 21:58
В России может появиться пиво из Северной Кореи

Северокорейское пиво для России оказалось китайским

Вчера в 15:00
Фото: Eeshan Garg/Unsplash

В Россию по ошибке ввезли китайское пиво под видом северокорейского. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на представителя компании-импортера «Востокбиртрейд» («ВБТ»).

Во вторник импортер задекларировал в реестре Росаккредитации ввоз алкогольного напитка из КНДР. По данным ведомства, компания допустила ошибку.

«Декларация вносится во ФГИС Росаккредитации заявителем. В данном случае им допущена техническая ошибка при внесении сведений. Согласно протоколу испытаний, Heilongjiang Quanrun Beer Co. находится в Китайской Народной Республике. Заявитель будет уведомлен о технической ошибке, чтобы внести в систему корректные сведения. Заявитель: ООО „ВБТ“», — прокомментировали в ведомстве.

Представитель фирмы уточнил, что на самом деле лагеры Xinbalu 1999 и «Станция Харбин» были произведены в КНР.

На данный момент в декларацию не были внесены изменения, в ней адресом производства продукции по-прежнему значится «Корея, Народно-Демократическая Республика, КНР».

Вчера правительство Приморского края анонсировало приезд учителей из КНДР, они будут обучать школьников корейскому языку. Кроме того, северокорейских учеников могут начать привозить во Владивосток и знакомить с российскими сверстниками «для решения совместных практико-ориентированных задач».

На прошлой неделе Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака. Конный спорт — это часть жизни правящей семьи в КНДР и символ принадлежности к привилегированному сословию.

Британская газета The Times сочла подарок «признаком растущей близости» между северокорейским и российским лидерами.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами