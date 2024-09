Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт и некоторое время не мог управлять рукой

Брайан Мэй написал более полусотни хитов Queen, включая «Keep Yourself Alive», «The Prophet’s Song», «We Will Rock You», «The Show Must Go On» и «Who Wants to Live Forever». В 2023 году журнал Rolling Stone поставил Мэя на 33-е место в списке 250 величайших гитаристов всех времен. В 2022 году Мэй получил рыцарский титул от короля Великобритании.