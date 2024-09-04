Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт и некоторое время не мог управлять рукой

77-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй перенес инсульт. Об этом он рассказал у себя в инстаграме*.

По словам музыканта, примерно неделю назад он пережил «небольшой инсульт». На некоторое время он потерял способность управлять рукой, но сейчас вновь может играть на гитаре.

«Я сейчас в порядке. Выполняю рекомендации врачей, то есть почти ничего не делаю. Мне нельзя выходить на улицу, водить машину, летать на самолете, слишком сильно увеличивать частоту сердечных сокращений», — поделился Мэй.

Брайан Мэй написал более полусотни хитов Queen, включая «Keep Yourself Alive», «The Prophet’s Song», «We Will Rock You», «The Show Must Go On» и «Who Wants to Live Forever». В 2023 году журнал Rolling Stone поставил Мэя на 33-е место в списке 250 величайших гитаристов всех времен. В 2022 году Мэй получил рыцарский титул от короля Великобритании.

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