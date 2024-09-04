Starlink Илона Маска заблокирует его соцсеть X в Бразилии

Провайдер спутникового интернета Starlink Илона Маска заблокирует его соцсеть X (бывший Twitter) в Бразилии. Об этом говорится в заявлении в аккаунте компании.

Ранее представители фирмы отказались выполнять требование Верховного суда страны. В обмен на поддержание запрета они потребовали разморозить счета Starlink в Бразилии, эта мера была указана в решении судьи Алешандре ди Мораэса о блокировке X и должна подтолкнуть Илона Маска к оплате 3 млн долларов штрафа.

«После решения ди Мораэса заморозить финансы Starlink и запретить финансовые транзакции мы немедленно инициировали судебное разбирательство в Верховном суде Бразилии, объяснили грубую незаконность этих мер и попросили суд разморозить наши активы. Несмотря на незаконное действий в отношении Starlink при замораживании наших активов, мы подчинимся решению о блокировании доступа к X в Бразилии», — говорится в посте компании.