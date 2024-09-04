Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в этом году рождественские праздники начнутся в октябре, передает The Guardian.
«Сейчас сентябрь, а уже чувствуется Рождество. Поэтому в этом году, чтобы отдать вам дань уважения и поблагодарить вас, я объявляю, что Рождество переносится на 1 октября», — заявил Мадуро во время одного из своих частых выступлений на телевидении.
Глава Венесуэлы, которому, по мнению экспертов, предстоит самое серьезное политическое испытание за все время его 11-летнего правления, пообещал всем венесуэльцам на Рождество «мир, счастье и безопасность».
Политик уже не первый раз переносит католический праздник, который обычно отмечается 25 декабря. В 2013 году Мадуро сделал это после преждевременной смерти своего наставника Уго Чавеса.
Как отмечает The Guardian, нынешнее решение президента призвано отвлечь внимание от проблем администрации, которую многие считают ответственной за один из тяжелейших экономических кризисов в современной истории страны.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. По итогам подсчета голосов Национальный избирательный совет объявил о победе действующего главы государства Николаса Мадуро, для которого новый срок стал уже третьим. По данным избирательного совета, он набрал 51,2% голосов.
Оппозиция Венесуэлы не признала итоги выборов, и в стране начались массовые протесты, в результате которых были задержаны 1062 человека. По словам генпрокурора страны Тарека Уильяма Сааба, в ходе протестов пострадали 77 правоохранителей. Кроме того, митингующие снесли три статуи бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.