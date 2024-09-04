Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября

«Сейчас сентябрь, а уже чувствуется Рождество. Поэтому в этом году, чтобы отдать вам дань уважения и поблагодарить вас, я объявляю, что Рождество переносится на 1 октября», — заявил Мадуро во время одного из своих частых выступлений на телевидении.