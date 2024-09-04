РКН пригрозил отобрать лицензию у провайдеров за ускорение YouTube

Роскомнадзор предупредил интернет-провайдеров об аннулировании лицензий за препятствование работы ТСПУ. Участники рынка считают, что таким образом регулятор напомнил об ответственности за ускорение YouTube. Об этом пишет Forbes, ознакомившийся с содержанием письма регулятора в адрес компаний.

В конце августа РКН потребовал от операторов не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией и подчеркнул, что распоряжения необходимо исполнять незамедлительно. В противном случае их могут привлечь по статье о централизованном управлении сетью связи общего пользования (ст. 13.45 КоАП РФ).

«В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона „О связи“ вплоть до аннулирования лицензии», — говорится в письмах территориальных управлений Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, по Республике Дагестан и Рязанской области.

Два сообщения с требованиями были разосланы территориальным управлениям РКН 30 августа и 2 сентября. В третьем «профилактическом» письме дата не уточнена.

Первые указания регулятора были отправлены 28 августа, когда подведомственный Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал «угрозу противодействия блокировке или замедлению сайтов». В тот же день «Коммерсант» сообщил об обходах блокировки YouTube, которые провайдеры начали устанавливать самостоятельно, пользуясь отсутствием распоряжения замедлять трафик.

Источники Forbes в отрасли уверены, что угроза связана именно с этими механизмами, хотя сервис в письмах и не назван прямо. Опрошенные изданием юристы считают, что, стремясь наказать провайдера, РКН не может отобрать лицензию без решения суда, а письмо является лишь приемом устрашения. При этом в суде ведомству придется доказать, что трафик YouTube действительно угрожает российским сетям связи.

Партнер Briefcase Law Office Григорий Волков предполагает, что письмо указывает на подготовку полной блокировки видеохостинга: «Вероятно, план заключается в том, чтобы в мгновение ока провести такую блокировку, чтобы никаких препятствий операторы не создавали».